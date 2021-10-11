مكتب القطراني يعلق على بيان للبعثة الأممية

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قال، مكتب إعلام نائب رئيس حكومة الوحدة، حسين القطراني، إنه تواصل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشأن ما خلص إليه اجتماع ممثلي إقليم برقة بالحكومة.

وأشار المكتب، إلى أن بيان البعثة الصادر بالخصوص، أوصى بضرورة معالجة كافة الإشكاليات التي تم سردها في البيان الختامي لمسؤولي برقة دون تأخير، وذلك حفاظا على المسار السياسي للوصول بالبلاد للاستحقاق الانتخابي المزمع عقده نهاية العام الجاري.

وذكر المكتب، أن ممثلي برقة بالحكومة، أوضحوا في البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في بنغازي، الأحد، أن رئاسة حكومة الوحدة، انحرفت عن مسارها الذي وضعت من أجله وأهمها عدم التعاطي الايجابي مع مهامها التي أوكلت إليها عبر الاتفاق السياسي.