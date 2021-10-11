ماهي نتائج جلسة النواب التي أعلنها المتحدث الرسمي؟

أخبار ليبيا 24

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قبول مجلس النواب التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات بشأن قانون انتخاب مجلس النواب ، باستثناء النقطة رقم 4 الخاصة بتعديل المادة 24 من القانون بالسماح بالتصويت بالمراسلة، وقبول تعديلات المفوضية بقانون انتخاب الرئيس باستثناء النقطة السادسة بشأن إضافة مادة للقانون.

وأوضح بليحق في تصريح له على صفحته بالفيسبوك عقب تعليق جلسة المجلس ليوم غدا الثلاثاء أن المجلس صوت بالإجماع على مشروع قانون دعم الأسرة الليبية بصرف مبلغ 50 الف دينار ليبي لكل أسرة ليبية ويستثنى من القانون المتحصلين على منحة الزوج والزوجة.

وأشار بليحق إلى أن المجلس صوت على عدد من القرار وهي التصويت بالإجماع على مشروع قانون تعديل أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية ومشروع قانون حماية مشروع النهر الصناعي ومناقشة المذكرة المُقدمة من رابطة الأحزاب الليبية بشأن قوانين الانتخابات، منوها أن مجلس النواب صوت أيضا بقاء القوانين الإنتخابية وفقاً لما أقرهُ المجلس.