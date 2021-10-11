ماهي توجيهات الدبيبة بشأن مؤتمر استقرار ليبيا؟

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شدد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين على ضرورة أن يكون مؤتمر استقرار ليبيا المزمع عقده نهاية الشهر الحالي بالمستوى المطلوب، مؤكدا على ضرورة إعطاء صورة جيدة للبلاد.

وقال الدبيبة خلال إجتماعه بديوان مجلس الوزراء مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر استقرار ليبيا إن البلاد غاب عنها تنظيم المحافل الدولية منذ فترة لأسباب مختلفة مؤكدا على ضرورة تكاثف كل الوزارات ذات العلاقة وتعاونها مع وزارة الخارجية لإنجاح هذا الحدث.

يشار إلى أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي أعلمت رئيس الحكومة بكافة الإجراءات المتخذة بشأن الاستعدادات السياسية، واللوجستية من قبل الوزارة.