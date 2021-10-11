ماذا قالت شركة كونامي عن لعبتها الجديدة “بيس 2022”

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اعتذرت شركة كونامي اليابانية المتخصصة في تطوير وصناعة ألعاب الفيديو، عن جودة أحدث لعبة لها eFootball 2022 وهي النسخة الجديدة من لعبة “بيس” الشهيرة، بعد انتقاد المستخدمين لها.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر بعد إصدار eFootball 2022 “تلقينا الكثير من التعليقات والطلبات بخصوص توازن اللعبة الذي يتضمن سرعة التمرير وعملية الدفاع”.

وصدرت اللعبة الجديدة 30 من سبتمبر، وشارك اللاعبون منشورات كثيرة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن خيبة أملهم من الرسومات الضعيفة ومواطن الخلل حيث يظهر اللاعبين وكأنهم زومبي ورؤسهم ملتوية واشكالهم غريبة .

وفي حديثه وقت الإعلان عن اللعبة الجديدة، قال Seitaro Kimura، منتج سلسلة لعبة eFootball في كونامي” بدءًا من الأسس القوية لـ Unreal Engine، والتي سمحت لنا بإصلاح تعبير اللاعب بشكل كبير، قمنا بإجراء عدد من التعديلات لإنشاء محرك لعبة كرة قدم جديد يعمل على تشغيل eFootball لسنوات قادمة “.

وأضاف: مع القوة المضافة لوحدات التحكم من الجيل الجديد ومن خلال العمل عن كثب مع نخبة لاعبي كرة القدم، تقدم eFootball أسلوبا للعب الأكثر واقعية حتى الآن.