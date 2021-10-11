قبل لقاء القمة مع مصر.. وزير الداخلية الأسبق إبراهيم بوشناف يكتب عن المنتخب الوطني

أخبار ليبيا24

علّق، وزير الداخلية الأسبق بالحكومة الليبية “المؤقتة” المستشار إبراهيم بوشناف، على المواجهات السابقة التي خاضها المنتخب الوطني لكرة القدم في إطار التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2022.

وقال بوشناف، “برغم توقف الدوري الليبي لمدة سبع سنوات إلا إن المنتخب الليبي قدّم صورة مشرفة وكان ندًا عنيدًا ويستحقون التقدير على ما بذلوه من جهد واحترافية ملحوظة”.

وأعرب بوشناف، عن أمله في أن يحقق المنتخب الوطني نتائج باهرة في المقابلات القادمة.

وأضاف بوشناف، “حظ أوفر في المباريات القادمة. تهانينا للاعبين لما قدموا من جهد وبسالة”.

ويخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مساء، اليوم الإثنين، على ملعب شهداء بنينا مواجهة هامة أمام ضيفه المنتخب المصري في إطار تصفيات المنتخبات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022.