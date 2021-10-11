طارق التائب يتفاعل مع منشور لـ مؤيد اللافي قبل المواجهة مع مصر

11 أكتوبر، 2021 9:57 ص
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أخبار ليبيا24

تفاعل النجم الكروي الليبي، طارق التائب، مع منشور لمهاجم المنتخب الليبي مؤيد اللافي على حسابه الشخصي فيسبوك قبل المواجهة المرتقبة مع المنتخب المصري التي سيحتضنها ملعب شهداء بنينا مساء اليوم الإثنين في رابع جولات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ونشر اللافي، صورتان لمراوغته لاعب وسط منتخب مصر عمر السولية، خلال المواجهة الماضية، التي خسرها المنتخب الليبي بهدف وحيد.

وكتب طارق التائب معلقًا على منشور اللافي، “نجم”.

ويخوض المنتخب الوطني اليوم مباراة هامة أمام منتخب مصر على ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط يليه المنتخب الوطني بـ 6 نقاط.

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11 أكتوبر، 2021 9:57 ص
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