تعرف على رد النائبة “أبوراس” على مطالب مسؤولي إقليم برقة

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قالت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراس إن ما تحتاجه ليبيا اليوم ثورة على الحلول النمطية الصدئة.

وأضافت أبوراس في تصريحات صحفية أن هذه الثورة تكون من خلال مشروع يحدد النظام الاقتصادي والمالي والإداري وكيفية إدارته عبر مكتب فدرالي.

وتابعت عضو مجلس النواب :”هذا المكتب لا يخضع ولايقع تحت سلطة أي مدينة أو قوة سياسية أو أمنية أو عسكرية أو جهوية أو قبلية أو أيدلوجية”.

وأوضحت أبوراس أن الترميم عبر تداول السلطة بالمفهوم السائد لن يحقق الاستقرار الذي نطمح له جميعاً بل يخلف جماعات نفعية تتداول بينها الفائدة بأساليب وحشية باسم سلطة القانون والتي زادت من حجم وسقف المظالم ولم تصلح شيئاً في أي جانب.

وأفادت النائبة أن إدارة المال والموارد والإدارة محور رئيسي لتقاسم العيش المشترك بين الليبيين في كافة التراب الليبي الحقوق المرئية تشبه الحقوق الشفافة مثل الهواء والأكسجين فالعيش بدونها اختناق.

وأضافت “لا نتفق مع برقة لكننا نبني على موقفها اليوم من أجل ليبيا مستقرة وحتى لا يكون إقليم طرابلس شماعة لأي سيناريو الاستماع لشركاء الحدود العامة لدولة الليبية بمشروع أفضل من ردود الأفعال التعبوية”.