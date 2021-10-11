تعرف على تاريخ المواجهات الكروية بين ليبيا ومصر

أخبار ليبيا 24

يطمح المنتخب الليبي إلى تحقيق الفوز على نظيرة المصري حين يستضيفه، اليوم الاثنين، على أرضية ملعب شهداء بنينا في بنغازي لحساب الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتعد هذه المواجهة هي 23 في تاريخ لقاءات المنتخبين حيث سبق وأن ألتقيا 22 مرة منها 6 في تصفيات كأس أمم أفريقيا و3 في تصفيات المونديال و 4 بدورة الألعاب العربية ولقاء وحيد ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية وواحدة أيضاً بدورة ألعاب البحر المتوسط و6 مواجهات ودية.

وخلال 22 مواجهة حقق منتخب الفراعنة الفوز في 14 لقاء بينما كان الانتصار حليف فرسان المتوسط في 5 مباريات وحسم التعادل 3 مواجهات وسجل المنتخب المصري 53 هدفًا في حين سجل منتخب ليبيا 23 هدفًا في الشباك المصرية.

وانطلقت باكورة مواجهات الشقيقين عام 1953 وشهدت أكبر عدد من الأهداف وانتهت لمصلحة مصر بنتيجة 10/2 وهي اكبر نتيجة في تاريخ لقاءات الجارين وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب العربية.

أما آخر المواجهات فكانت الجمعة الماضي وفاز فيها المنتخب المصري بهدف نظيف.

وعلى مستوى تصفيات كأس العالم فانتصر منتخب ليبيا في ملعبه بتصفيات مونديال 2006.بنتيجة 2-1 ، ورد منتخب مصر بالفوز على أرضية ملعب القاهرة بنتيجة 4/1.

وحقت مصر الفوز أيضا في تصفيات المونديال 2022 على ملعب الاسكندرية 1-0 الجمعة الماضية.