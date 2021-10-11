تعرف على المدة التي تم تمديدها لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا

11 أكتوبر، 2021 9:05 م
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أخبارليبيا24
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتمديد ولاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا لمدة تسعة أشهر إلى جانب تقديم تقريرها إلى المجلس في دورته الخمسين.

وأكدت البعثة دعمها لعمل نتائج بعثة تقصي الحقائق مؤكدا أنه أمر بالغ الأهمية لدعم مطالب الليبيين بالحقيقة والعدالة والمساءلة.

ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الدول الأعضاء، لدعم ولايتها من خلال توفير المعلومات وأي دليل على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

 

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11 أكتوبر، 2021 9:05 م
16

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