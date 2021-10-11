تذكير وتحذير من البعثة الأممية للأطراف الليبية

أخبار ليبيا24

شددت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ضرورة احترام اتفاق إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر 2021.

جاء ذلك، في بيان حول “بيان عن مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية” والذي صدر عقب اجتماع عُقد الأحد في بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة، حسين القطراني.

وذكّرت البعثة، جميع الأطراف المعنية في ليبيا بأهمية احترام 24 ديسمبر كموعد للانتخابات الذي وضعته خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وصادق عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021.

وقالت البعثة، إنه يجب احترام الموعد من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم على نحو ديمقراطي وتأسيس مؤسسات وسلطات جديدة تحظى بتفويض وشرعية يستمدان قوتهما من الشعب.

وحذّرت البعثة، من أن الوضع الراهن ليس وضعا لا يمكن تحمله فحسب، بل يفضي إلى عدم الاستقرار والانقسام.

وحثّت البعثة، الأطراف الليبية على العمل سوية بروح من التوافق وتقبل الآخر والإنصاف بهدف معالجة التظلمات والمخاوف عبر التفاوض مع وضع وحدة البلاد واستقرارها ومصالح الشعب الليبي في المقام الأول.