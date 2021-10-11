بليحق يُعلن انطلاق أعمال جلسة مغلقة لمجلس النواب

أخبار ليبيا 24

أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بانطلاق أعمال جلسة مجلس النواب، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور، أحميد حومه.

وأوضح بليحق ان الجلسة افتتحت بمناقشة الكتاب الرسمي الوارد الخميس المنصرم من المفوضية العليا للانتخابات، بشأن ضرورة إجراء تعديل الملاحظات الفنية على قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس النواب الصادرة عن المجلس، والمرفق به الملاحظات الفنية على القانونين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن الجلسة مغلقة.

وكان قد قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، أن مجلس النواب سيعقد اليوم الاثنين جلسة برئاسة النائب الثاني للمجلس؛ وذلك لإقرار بعض القوانين والتصويت عليها.

وأكد عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 أن الجلسة ستقر الجلسة التعديل الذي طلبته مفوضية الانتخابات فيما يخص فقرة الجنسية بقانون انتخاب رئيس الدولة.

وأوضح العرفي أن المجلس سيصوت على منحة الـ 50 ألف دينار للأسر الليبية، بحيث تكون 25 ألف دينار للأسر الأقل من 5 أفراد و50 ألفا للأسر الأكثر من ذلك.