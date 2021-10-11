بعد إعلان إطلاقه.. ماهي إختصاصات مركز خدمة المواطن

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الاثنين بطرابلس إطلاق مركز خدمة المواطن.

وقال الدبيبة خلال كلمة له بالمناسبة هذا المركز يمثل انطلاقة لمفهوم جديد لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين المواطن وحكومته ويهدف لخدمة المواطن ونيل رضاه، خاصةً بعد ما رأيناه من شكاوي للمواطنين بالمدن الليبية المختلفة وحتى الجاليات الليبية بالخارج ، ولذلك جاءت فكرة المركز لتنظيم هذه الشكاوي والمقترحات واستخدامها بشكل منهجي أكثر .

وأكد حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك أن المركز والذي سيبدأ عمله لفترة تجريبية، حسب قرار مجلس الوزراء رقم (3) للعام 2021م، مختص بالنظر في تظلمات واستفسارات المواطنين ذات العلاقة بعمل الحكومة والوزارات والجهات التابعة لها، ودراستها وتصنيفها حسب الاختصاص والتنسيق مع الجهات المعنية وسرعة الرد، والعمل على تطوير الوسائل والطرق لاستقبال تظلمات واستفسارات المواطنين.

وأشارت الحكومة إلى أن المركز يقوم المركز بإحالة التظلمات التي تستوجب اتخاذ إجراءات عملية بشأنها إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى فرز وتبويب التظلمات وتوثيقها حسب مضمونها، وعلاقتها بالجهات المعنية.