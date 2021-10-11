المركزي يكشف إجمالي مصروفات النقد الأجنبي

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كشف مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي مصروفات النقد الأجنبي خلال الفترة من 01 يناير 2021 إلى 30 سبتمبر 2021 نحو 18.1 مليار دولار

وأوضح المركزي بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أن هذه المصروفات موزعة 14.1 مليار دولار مبيعات للمصارف التجارية لكافة الأغراض منها تغطية الاعتمادات المستندية بقيمة 7.9 مليار دولار و6.2 مليار دولار الأغراض الشخصية حوالات وبطاقات.

وأفاد المصرف المركزي أن المصروفات الحكومية لكافة الأغراض بلغت 4 مليار دولار منها ما يزيد عن 2 مليار دولار نفقات المؤسسة الوطنية للنفط متضمنة استيراد المحروقات.

وأشار المصرف إلى أن نفقات الشركة العامة للكهرباء ووزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي والسفارات ومنح الطلبة وغيرها.

وأكد المصدر أن حجم المبالغ المباعة للقطاع الخاص شركات وأفراد ساهمت في استقرار سعر الصرف وتراجعه في السوق الموازي بشكل ملحوظ.