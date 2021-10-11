القائمة المتوقعة للمنتخب المصري في مواجهة ليبيا

أخبار ليبيا 24

من المتوقع أن لا يغير الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي، كارلوس كيروش، في تشكيلة الفراعنة في مواجهة المنتخب الليبي التي سيحتضنها ملعب شهداء بنينا، اليوم الاثنين، ضمن تصفيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

ومن المتوقع أن تضم القائمة في حراسة المرمى، محمد الشناوي، بينما المدافعون أيمن أشرف، ومحمود حمدي “الونش”، وأحمد حجازي، وأكرم توفيق.

وتضم التشكيلة اللاعبين، عمرو السولية، وطارق حامد، ومحمد النني، وعمر مرموش، ومصطفى محمد “كوكا”، والنجم محمد صلاح.

وحقق منتخب مصر الفوز على ليبيا في الجولة الثالثة بهدف مقابل لا شيء جاء بتوقيع عمر مرموش، ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة بينما بقي المنتخب الوطني بـ 6 نقاط في رصيده.