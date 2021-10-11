الفريق “التميمي” : نتمنى الفوز للمنتخب الأفضل ولا فرق بين ليبيا ومصر قبل ساعات من المباراة ..وفد من قيادة الجيش يرحب ببعثة الفريق المصري

أخبار ليبيا 24

رحب مدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي رفقة مدير إدارة التوجيه المعنوى اللواء خالد المحجوب ببعثة الفريق المصري .

وقام الفريق خيري التميمي والوفد المرافق له بمتابعة تدريبات المنتخب الوطني وذلك بناء على تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر .

وقد أكد الفريق خيري على أن المباراة مهمة للمنتخبين للعبور إلى كأس العالم، وتمنى الفوز للمنتخب الأفضل ولا فرق بينهم لمتابعة المسيرة وأن نرى أحدهم في كأس العالم بصورة مشرفة ممثلًا عن الدول العربية .

ومن جانبه، أكد اللواء خالد أننا وبفضل الله ومن ثم تضحيات أبطال قواتنا المسلحة نتمكن اليوم من استقبال الفرق واللاعبين المحترفين بعد أن كانت الأوضاع كارثية ويمنع إقامة أي نشاط رياضي أو ثقافي أو حضاري في مدينة بنغازي .

وأكد كل من الفريق خيري واللواء خالد على حظوظ المنتخب الليبي والآمال في أن يتم اسعاد 7 مليون ليبي الذين ينتظرون هذه المباراة بعد أن شاهدوا فريق متجانس وواعد ويملك القدرة على إحداث الفرق .