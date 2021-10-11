إنفوغرافيك | نواب يطالبون بإقالة الصديق الكبير..لماذا؟

أخبارلبيا24- إنفوغرافيك

نواب يطالبون “عقيلة صالح” إيقاف “الكبير” عن العمل احتياطا وإحالته للنائب العام، لأنه:

عطل مجلس الإدارة تماما

منع اجتماعات لمناقشة توحيد المصرف وخفض سعر الصرف

إهدار المال العام وضياع لأصول كثيرة للدولة

إيقاف المقاصة عن مصارف شرق البلاد

انعدام السيولة النقدية لفترات طويلة

يعمل بمعزل عن سلطة الإشراف والرقابة

الصرف على الحكومة دون مراعاة القانون المالي

يتصرف في إيرادات مبيعات ضريبة النقد الأجنبي

لم يوضح الاتفاق بينه وبين الحكومة

_المصرف الليبي الخارجي:

عين شخصًا غير مختص لإدارة المصرف الليبي الخارجي

يحمل شهادة “فني تدليك”

متحزب وغير محايد ينتمي لحزب الجبهة

يمارس عملا سياسيا كمبعوث خاص في أمريكا