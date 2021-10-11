آخر مستجدات التحقيق في حادثة تسرب غاز الكلور في بنغازي

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كشف، مكتب النائب العام، عن آخر مستجدات التحقيق المتعلقة بحادثة تسرب غاز الكلور المسال في منطقة القوارشة جنوبي بنغازي في 29 سبتمبر الماضي.

وقال المكتب، إن نيابة شرق بنغازي الابتدائية باشرت تحت إشراف مكتب المحامي العام بنغازي، إجراءات التحقيق في واقعة اختناق (64) مواطنا جراء استنشاق غاز الكلور.

وأضاف، أن النيابة انتقلت إلى مكان التلوث لإثبات حالته وحالة الأشخاص الذين تعرضوا له ومعاينة الأسطوانات والحاويات مصدر التسرب.

وأوضح المكتب، أن التحقيقات أسفرت عن إثبات واقعة سرقة أسطوانات غاز الكلور من داخل مقر محطة تطهير ومعالجة المياه الكائنة في منطقة القوارشة من قبل الجناة.

وذكر، أن الجناة تعمدوا التصرف في الشيء المسروق ببيعه لعدد من الأشخاص الممارسين لمهنة بيع وشراء مخلفات المعادن، مشيرًا إلى أن بائعي الخردة تعاملوا مع الأسطوانات الحاوية للغاز دون مراعاة عنصر الخطر على السلامة العامة.

وأكد مكتب النائب العام، أن النيابة العامة، عقب فراغها من إجراء الاستجواب، أمرت بحبس المتهمين حبسا احتياطيا على ذمة القضية لارتكابهم جريمة تعريض السلامة العامة للخطر، وشراء أشياء دون التحقق من مشروعية مصدرها.

وأضاف، أن النيابة أخذت في إجراء سماع شهادة المتضررين، وتكليف الطبيب الشرعي بإعداد تقرير طب شرعي عن الحالات فور انتهاء ما تتطلبه الرعاية الصحية.

وقال المكتب، أن النائب العام وجّه وكلائه بالاستمرار في إجراءات التحقيق وملاحقة مرتكبي جريمة سرقة الأسطوانات.