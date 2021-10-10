هذا ما قاله المشري بخصوص مرتبات الجيش “القيادة العامة”

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قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن هناك ضغوطًا على حكومة الوحدة الوطنية لصرف مرتبات المنتسبين للقيادة العامة.

وأوضح المشري – بحسب قناة ليبيا الأحرار – أن وقف صرف الأموال للقيادة العامة إجرائي نظرا لعدم توفر أرقام وطنية لبعضهم وازدواجية الوظيفة لآخرين.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر يشترط تعيين وزير للدفاع كي يسمح للحكومة بالعمل بشكل طبيعي، حسب قوله.

وفي سياق آخر، أكد أن الانتخابات الرئاسية ليست حلا في هذه الظروف، وأن الحل الممكن حاليا هو انتخاب مجلس نواب جديد بديلا لمجلسي النواب والدولة.

وقال المشري :”هناك تخوف من تزوير كبير في الانتخابات وبعض الدول تعرف ذلك وقد تشارك فيه لصالح مرشحين بعينهم”.

وذكر رئيس المجلس الأعلى للدولة :”يدي ممدودة لمجلس النواب للتوافق ومستعدون للمناظرة أمام الليبيين جميعا أمام النواب رئيسا أو أعضاء”.