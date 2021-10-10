نتائج استطلاع كيف ترى قرارات الزيادة التي يعتمدها الدبيبة وكيف تصنفها؟

أخبارليبيا24- استطلاع

يرى البعض أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اقترب من الشعب الليبي والتمس همومه ما دفعه إلى حل عدد كبير من المشاكل ونفذ قرارات كانت متوقفة لأسباب عدة منها منحة الزوجة والأبناء وقرار زيادة المعلمين وزيادة مرتبات المتقاعدين، وغيرها من الوعود المشابهة.

فيما يرى فريق آخر أن مايقوم به الدبيبة هو استغلال حاجة الشعب الليبي – لحقوقه – ويمن عليهم بها من أجل كسب دعاية شعبية تخوله للبقاء في منصبه خصوصًا بعد توارد أنباء إلى نيته وفريق من عائلته لتأجيل الانتخابات وتمديد ولايته وبقاءه في منصبه.

ولايهتم فريق ثالث بكل ماورد من احتمالات، فالمهم لديهم هو أن يستمر رئيس الحكومة في قرارات الصرف وزيادة المرتبات من باب أن الدولة تُنهب منذ أكثر من 10 سنوات ولم ينل المواطن منها شيء وأن هذه فرصتهم لنيل بعض من حقوقهم.

ومن هذا المنطلق نشرت “أخبارليبيا24” استطلاعًا عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ووجهت من خلاله سؤالًا للجمهور والمتابعين، حول الزيادات التي يعتمدها الدبيبة هل هي من باب الدعاية الانتخابية؟ تفاوتت الإجابات والردود حيث اقتربت الإجابات بأن مايقوم به من باب الدعاية من النصف، وأقلها بقليل ترى أنه ليس من باب الدعاية بل من واجبه كرئيس وزراء، فيما يرى البقية أن الصرف والزيادة هي كل مايهم، ننقل بعضها حرفيًا بداية يقول أحمد بن موسى :”وهل توجد انتخابات مؤكدة الحدوث في ليبيا حتى يتحضر لها المتنافسون”.

أما Nairoz Sasi ترى أن الدبيبة “دار حل للناس هذا المهم توا”، ويؤكد زكريا ابوديه أنه :”مايقدرش ينتخب روحه”.

واسترسلت وقار الورفلي وقالت :”الترشح للانتخابات طموح هذا من حقه وكونه اتجه للناس وشاف متطلباتهم ووقف على حاجاتهم وأن هذا الطريق للوصول ليحظى بأصوات ترشحه مش غلط ــ كانت أمامهم الساحة وعلى مدى عشرة سنوات لم يلتفتوا للناس، وبالنهاية حتى ماترشحش رجل سيبقى في ذاكرة الناس ” والله يعلم المفسد من المصلح “.

وتضيف وقار :”الأهم من ملف رفع المرتبات استطاع أن يخرج بمزاج الليبيين من الحديث والنشر عن الحرب والتجاذبات السياسية إلى أفراح وتفقد المسنين وتكريم المتقاعدين”.

وتابعت “الليبيين محتاجين ترجعلهم إنسانيتهم ويتخلصلوا من الشراسة والعنف اللي عاشوا فيه طيلة عشر سنوات سواء كان لفظي ولا على متن الدبابات والقتل وسفك الدماء، وهذه حالة كنا وصلنا لليأس ان ليبيا تخرج منها

أما رضا القاضي يقول :”حتى ولو دعاية الشعب ليه عشر سنين يشبح في مليارات تصرف في مالا شي من حقه حتى هو وفي نهاية خليها تعجج زي مايقولوا”.

ويرى Emad Alelwani أنا قرارات الزيادة امر غير صائب فيقول :”الحل بسيط جدا هو تنزيل سعر الدولار لدينار وربع، أما زيادة المرتبات بالطريقة هادي تؤدي لكارثة وانهيار سعر الدينار أمام باقي العملات وحدوث تضخم كارثي كما حدث في العراق وغيرها”.

ويؤكد أبو عبد الرحمن الأوجلي أن هذه الخطوات من باب الدعاية الانتخابية معلقًا :”ما يتناطحن فيها عنزين”.

ويقول Moha Zobi :”نعم لتنافس المسؤلين على خدمة الشعب”، انا Ihab Aledrisi يقول :”هل تري أن قرار البرلمان بمنح 50,000 لكل عائلة من باب البونتوات في الدبيبة؟”.

ويوافق Omar Alshakee فريق الدعاية الانتخابية ويقول :” نعم ليس من أجل سواد عيون الشعب”، وتتفق معه أيضًا دوجه زائد معلقة :”الدعاية..لو وطنية كانت شملت الوطن كله مش ناس نعطيهم وناس نحرمهم من حقهم”.

ويؤكد جمعه الطرشاني :”ضحك عالشعب لأنه يصرف بدون وجود باب خاص فى الميزانية لذلك وبناء على ذلك يفسح له المجال بالاختلاس..وكذلك مستغل ذلك للدعايه له و لأخيه”.

يرى صهيب جمعة أن :”مليارات صرفت على الحرب في الشرق والغرب دمرت البلاد وقتلت الشباب والنهب والخنبة ومافيش ضجة إعلامية عليهن وتو تبذير المال العام ودعاية انتخابية كان صرف للشعب دعاية وكان ماصرفش خانب زي اللي قبله شنو الحل الثالث”.

سالم الويفاتي يقول :”الزيادات التي يقوم بها رئيس الوزراء ليست لغرض الدعاية الانتخابية أو البربغاندة كما يسميها أصحاب الأفق الضيق، وإنما القصد منها إعادة ليبيا إلى وضعها الطبيعي الدولي والاقليمي”.

ويقول Aon Libya هي في الواقع من ضمن اختصاصاته بحكم أنه رئيس حكومة مطلوب منها حللت الوضع الراهن والعمل على رفع معاناة المواطن في توفير احتياجاته حتي وإن استغل الموضوع من الجانب السياسي لاستغلال ظروف المواطن أهم شئ في الموضوع أن شريحة من المجتمع استفادت من ذلك وهو المطلوب وان شالله يعم الخير على كل المواطنين”.

وتؤكد Samira Mohammed :”والله من باب الدعاية ولا مش من باب الدعاية المهم أفضل من غيره انتخبنا من قبل لاشفنا زيادة ولا شفنا قرش، وأنت يعني مش عاجبكم الزيادات تبو من غير زيادات صحيح مش متعودين حد يزيدكم ويدعم الشباب مستغربين متعودين على ا ل ف ق ر …..و ا ل ع ا ز ة”.

ويقول ضو أحمد امبيه :”الحقيقة مافعله الدبيبة يوافق خارطة الطريق هذا حق الشعب قليل من كثير ويشكر عليه الآن العقود الداخلية والخارجية غير جيدة نريد صناعة حياة كريمة وبناء ألمانيا جديده في ليبيا كل شي يجب أن يكون مدروس بالملي مش لعب ولا خراف زايد يا أستاذ الدبيبة”.

أما Abdullah Ahmed فقد اتهم “أخبارليبيا24 بالفتنة وقال :”أنتم يا”أخبارليبيا24.” لو مدارش زيادات وبحبحها للشعب راهو قلتم عليه إنسان فاشل ودارش شي للبلاد، بس لما لقيتوه يدور في المدن ورفع المرتبات واهتم بالشباب وبدا في المشاريع وبالأخص العقود مع مصر انجنيتم وبديتم تتخبطوا، ياويلكم من ربي وأنتم تفتنوا وتبوا وبأي طريقه إنكم تشوهوا صورته”.

وتقول انتصار عمر :”وعلاش ركزت على الصرف وماذكرتش المشاريع التنموية كمصادر بديلة لثروة ليبيا اللي بدا فعلاً في تنفيذها من خطط مكتوبة على الورق إلى واقع سنراه قريبًا”.

وتضيف :”حتى لو صرف من باب الدعاية أو صرف من باب حبه للصرف أيهم أفضل يصرفهم على شعبه يستفيد بيهم وإلا يشري بيهم سلاح ومرتزقة ويقتل الناس ويطيح بيهم الحياش فوق روس أماليها وإلا يخنبوهم الصحااااح ؟؟؟”.