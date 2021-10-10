بعد بنينا .. حمى التوقف تصل مطار الأبرق بسبب إضراب الموظفين

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار الأبرق الدولي الصالحين قويدر، إيقاف الرحلات الداخلية من وإلى المطار ابتداءٍ من اليوم الأحد إلى حين أشعار أخر.

وقال قويدر في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، إن المطار كان يعمل حتى صباح اليوم، وتم إيقاف الرحلات من وإلى مطار الأبرق الدولي مساء اليوم وتعليق العمل به، لافتاً أن العمل الإداري بمطار ساري بشكل اعتيادي.

وأوضح قويدر، أن الموظفين والعاملين بالمطار علقوا العمل لذات الأسباب التي والمشاكل التي يعاني منها الموظفين والعاملين بمطار بنينا الدولي ببنغازي.

وكان قد أفاد مصدر مسؤول بمطار بنينا الدولي لـ وكالة أخبار ليبيا 24 بتوقف الرحلات الداخلية، من وإلى المطار بدءاً من يوم أمس السبت وحتى إشعار آخر.

وذكر المصدر أن التوقف جاء على خلفية تأخر مرتبات العاملين بالشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضي العاملة على أرض المطار، موضحا أن العاملين بالشركة قد دخلوا في اعتصام مفتوح رفقة شركة الخطوط الجوية الليبية والشركة الليبية للتموين.