محطة طبرق الغازية..توقعات التشغيل

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير موقع مشروع محطة طبرق الغازية عبدالباسط العوامي نتوقع تشغيل المحطة الغازية في فبراير المقبل.

وأضاف العوامي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أنه بعد وصول الوحدة الأولى لمحطة طبرق الغازية في مايو الماضي شرعت شركة “ميتكا” اليونانية في صب القاعدة الخرسانية للتوربينة والمولد وهي أصعب المراحل في المشروع كونها تصب مرحلة بمرحلة.

وأشار مدير الموقع إلى أن الشركة المصنعة واجهت بعض العراقيل بسبب كورونا ولكن كل الخطوات الآن حسب الجدول المعد وتسير على ما يرام، مؤكدًا أنهم في انتظار بعض المعدات ستصل خلال الفترة القادمة.

وتابع العوامي :”نتوقع تركيب الوحدة الأولى والتي ستنتج 185 ميغا وات الفترة القادمة ونتوقع تشغيلها ودخولها على الإنتاج في النصف الأول من شهر فبراير القادم”.

وقال المسؤول :”أما الوحدة الثانية سوف تشكل لجنة من شركة الكهرباء ومن موقع طبرق لزيارة المصنع للاطلاع والفحص للوحدة الثانية ووصولها بعد شهرين من الفحص”.

ولفت العوامي إلى أن وصول الوحدة الثانية سيكون من خلال مينائي طبرق وبنغازي، موضحة أن البلدية وشركة الكهرباء والحكومة يتابعون الخطوات الخاصة بالمحطة وتركيب الوحدة الأولى.