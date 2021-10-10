ماذا لو نفذ الأطباء تهديدهم بالإضراب عن العمل ؟

أخبار ليبيا 24

هدد النقيب العام للأطباء الليبيين، محمد الغوج، بالدخول في إضراب عن العمل بشكل شامل حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم .

وقال الغوج، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إن الأطباء يحاولون التواصل مع الحكومة بشكل رسمي، ولكنها لم تستجب، بعد التواصل المتكرر دون جدوى.

وأضاف النقيب إنهم يستغربون تجاهلها الحكومة الواضح لمطالبنا .

وأشار إلى أن تجاهل الحكومة سيجبر الأطباء على اللجوء إلى خيار الإضراب الشامل، مؤكدا أن النقابة ستعقد اجتماعا نهاية الأسبوع الحالي؛ للاتفاق على موعد إعلان الإضراب.

وشدد النقيب العام للأطباء الليبيين على أن الإضراب العام هذه المرة إذا نُفذ فسيكون 24 ساعة، وليس جزئيا .