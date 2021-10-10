ماذا تعرف عن منحة إسماعيل شتيوي للأيتام؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن خلال الأيام الماضية رجل الأعمال إسماعيل إشتوي الرئيس الفخري لنادي الأهلي طرابلس عن البدء في برنامج تعليمي يخص الطلبة الأيتام وهو عبارة عن منحة دراسية للطلبة المتفوقين من هذه الفئة لاستكمال دراستهم في جمهورية مصر العربية في المجالات العلمية من طب وهندسة وعلوم طيران.

المنحة الدراسية أستطاع الحصول عليها حتى الآن 32 طالب وطالبة حيث وصلت الدفعة الأولى في شهر سبتمبر الماضي وتم قبولها في الجامعات المصرية بالقاهرة كما وصلت الدفعة الثانية قبل يومين بعد أن استوفت شروط الحصول على المنحة وتستعد الآن لبدء الدراسة وتتكفل المنحة بكل مصاريف الدراسة لمدة خمسة أشهر ويمنح فيها الطالب مبلغ مالي غير شامل للسكن والدراسة.

رئيس لجنة منحة الطلبة الأيتام حنان المقوب تحدثت لوكالة أخبار ليبيا 24 عن المنحة التي ضمت الدفعة الثانية منها عشرة طلاب من مدن بنغازي وطرابلس وسبها ممن يحملون الشهادة الثانوية مؤكدة قبولهم بالفعل في الجامعات المصرية وأن الطلاب يستعدون الآن لبدء دارستهم في مجالات الهندسة والطب وعلوم الطيران والأكاديمية البحرية.

المقوب أوضحت أن المنحة لازالت مستمرة مبينة تفاصيلها وشروط التقدم لها وهي ثلاثة أن يكون الطالب ليبي ومتفوق ويتيم وأن كل منحة تضم عشرة طلاب يتم التكفل بكل مصاريف دراستهم وسكنهم بالعاصمة المصرية القاهرة طيلة فترة الدراسة وهي خمسة أشهر .

في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي وصلت الدفعة الأولى من الطلبة الأيتام إلى القاهرة قادمين من بنغازي وطرابلس والمرج والعزيزية وغريان والزاوية وتم بالفعل إلتحاقهم بالجامعات المصرية اليوم الأحد للدراسة في تخصصات الطب والهندسة والطيران.

وتقول المقوب لوكالة أخبار ليبيا 24 أن كل طالب يصرف له مبلغ ثمانية الآف جنيه مصري كمصاريف شخصية غير شاملة للسكن ومصاريف الدراسة وأن عدد الطلبة الايتام الدارسين حاليا بجمهورية مصر العربية هو 32 طالب وطالبة.

أخبار ليبيا 24 كان لها فرصة لقاء بلقيس وهي إحدى الطلاب الدارسين على حساب منحة الأيتام والتي تحدثت عن تفاصيل حصولها على المنحة وما تطمح في الوصل إليه.

وتقول بلقيس إن حصولها على المنحة بدأ عند رؤيتها بطريق المصادفة على الفيسبوك منشور يتحدث عن منحة دراسية ممولة بالكامل في الشقيقة مصر وفي أفضل جامعاتها في القاهرة ويشرف عليها رجل الأعمال الليبي إسماعيل الشتيوي ،وكانت هناك شروط معينة لقبول الطلاب، وكنت وقتها في حاجة ماسة لهذه المنحة وأردت الدراسة بشدة خارج البلاد حيث نحن دفعة ٢٠١٩-٢٠٢٠ ظلمنا كثيرا وتعثر مشوارنا الدراسي فضاع علينا عام دراسي مقارنة بزملائنا في الدول الأخرى لذلك معظم طلاب هذه المرحلة أصابها الإحباط بسبب الأوضاع التعليمية الليبية والظروف التي تمر بها البلاد وكانت هذه المنحة بمثابة انتشالنا من الغرق.

وتتابع بلقيس ” كان من المخطط قبول ١٠ طلاب فقط لكن بارك الله في الاستاذ إسماعيل فقد تم قبول نحو 32 طالب وتكفل بكل شيء من تذاكر السفر والسكن ورسوم الدراسة الباهظة وصولا للإنترنت المجاني في مقر السكن وقد وفر لنا راتبا شهريا يكفينا بإذن الله ،ووفر لنا جميع سبل الراحة من وصولنا لمطار برج العرب في الإسكندرية، حيث وفر لنا حافلات مجهزة بالكامل ،وكذلك عند وصولنا لمقر السكن في القاهرة وذلل كل شيء في استقبالنا ،وكان هناك حفل استقبال رائع أنسانا تعب السفر وقد تم تقسمينا إلى قسمين بسبب الموافقة الأمنية للذكور ما دون ال٤٥ عاما، ثم بعد وصول الجميع لمصر أقاموا لنا حفلا ترحيبيا وتعريفيا رائعا جدا في أرقى فنادق القاهرة بحضور بعض الشخصيات المهمة من ضمنها عميد جامعة المستقبل المصرية وهي من أفضل الجامعات هناك.

وعن طموحات بلقيس قالت ” بالنسبة لي خاصة سوف أكمل دراستي خارج مصر ، أوروبا او أمريكا بإذن الله، وأطمح أن أكون من نخبة الأطباء في العالم ، وقد قال الأستاذ إسماعيل أن من يتفوق سيدعمه في باقي مسيرته الدراسية (الماجستير والدكتوراة ) وسنكون عند حسن ظنه ،ولله الفضل ثم له “.