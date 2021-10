مؤلف مسلسل squid game كان يمر بضائقة مالية ويكشف حقيقة عمل جزء ثاني

أخبارليبيا24_تقارير

هو مسلسل كوري يعرض على Netflix صدر في 17 من سبتمبر 2021 بعد خمسة أيام من عرضه أحتل المركز الأول كأفضل مسلسل في أمريكا.

تدور أحداث المسلسل الذي يتكون من تسع حلقات في إطار من التشويق والغموض، حول تلقي مجموعة من الأشخاص، دعوة غامضة ومجهولة للمشاركة في سلسلة من ألعاب الأطفال الشهيرة في كوريا الجنوبية، من أجل الفوز بجائزة مالية هائلة يصل قدرها إلى حوالي 40 مليون دولار، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فعدم الفوز فيها يعني الموت.

ووفقًا للتصنيف العمري، جاء العمل لمن هم فوق الـ18 عامًا، وذلك نظرًا لما يحتويه من بعض المشاهد الجريئة، بجانب الإفراط في كم المشاهد العنيفة والدموية.

كاتب ومخرج المسلسل هو الكوري هوانغ دونغ هيوك أكد في تصريحات صحفية انه لم يكن يتوقع هذا النجاح للمسلسل.

ورغم النجاح الباهر الذي حققه هوانغ هيوك الا انه قال انه ليس جيدا في كتابة مثل هذه الاعمال الجماعية وأن كتابة المسلسل كانتت عملية طويلة ومرهقة جدا استغرقت قرابة الستة اشهر

لكن هوانغ هيوك واجه العديد من الإنتقادات التي قالت أن المسلسل مشابه تماما لعديد من الأفلام مثل hunger games و Battle royale وايضا أن هيوك أقتبس كثيرا من الفيلم اليباني الشهير As the gods will

هيوك تجاهل كل الإنتتقادات لكنه أعترف ان فكرة المسلسل راودته منذ عام 2008 وكان من المفترض أن يكون فليما روائي واعترف ايضا بانه اقتبس كثيرا من القصص المصورة والرسوم الهزلية اليابانية.

وقال هيوك ان ظروف كتابة المسلسل جاءت عندما كان يمر بضائقة مالية وقال إنه مان يقضي كثيرا من وقته فالمقاهي يقرأ القصص المصورة مثل battle royale و liar game متسائلا ماذا إذا كان هو نفسه المشارك في مثل هذه الألعاب ومن هنا جاءت فكرة كتابة squid game

وأكد هيوك انه أعتمد على بعض لعب الأطفال في كتابة المسلسل لكنه قال ايضا إنه كان يشرب نصف زجاجة من السوجو وهو نوع من الخمور الكورية لكي يستطيع كاتبة المسلسل.

وحول عمله القادم أكد هيوك انه يعمل حاليا على فيلم من نوع أخر من الأفلام اطلق عليه ko club وهو إختصار لعنوان killing old men club وتتمحور فكرته حول صراع الأجيال وفرضية الحرب بين الفترات الزمنية.

هيوك أكد أنه لا يفكر حاليا في عمل جزء ثاني من مسلسل squid game وأنه إذا ما قرر ذلك فلن يفعله بمفرده مؤكدا أنه سيحتاج الى العديد من الكتاب والمخرجين ذوي الخبر في هذا النوع من الأعمال.