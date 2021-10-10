في إجتماعه مع النائب العام.. الدبيبة يفتح ملف أبناء الليبيات من جنسيات مختلفة

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عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأحد بطرابلس اجتماعا مع النائب العام المستشار الصديق الصور ناقش فيه الخطوات الواجب إتخاذها من الحكومة بشأن الأدوية والأغذية منتهية الصلاحية وكذلك التعديات على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، وقطع أشجار الغابات، وسوء إستغلالها، وضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والداخلية ومكتب النائب العام.

كما بحث الدبيبة ملف الهجرة غير الشرعية مؤكدا على ضرورة متابعة الملف من قبل وزارة الداخلية وجهاز الهجرة غير الشرعية وذلك بالتنسيق مع أعضاء النيابة العامة.

واطلع الدبيبة خلال الإجتماع على الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء بشأن المواطنين الحاصلين على الأرقام الإدارية، وأبناء الليبيات من الجنسيات المختلفة، وتم التأكيد على إتخاذ الإجراءات المناسبة وفق قانون الجنسية.