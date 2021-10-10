حقيقة صرف رواتب قوات الجيش الليبي

أخبار ليبيا 24

كشف مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، حقيقة صرف جزء من رواتب أفراد وضباط الجيش، مؤكدا أن حكومة عبد الحميد الدبيبة صرفت 3 أشهر من الرواتب المتأخرة .

المحجوب قال في منشور له عبر فيسبوك ” ما هكذا توضع أساسات الغد، بعد أن رفض رجال الوطن من لجنة “5+5” الحضور إلى جنيف والتوقيع على أي اتفاقيات قبل أن تصرف رواتب قوات الجيش وتدخل المبعوث الأممي والاتصال الذي تم من السفير الأمريكي الذي أصدر فيه التعليمات وبكل آسف إلى رئيس حكومة الوحدة.

وأكد صرف رواتب القوات المسلحة لـ3 أشهر كان فيها العسكريون مثالا للانضباط والمؤسسة الحقيقية التي لم تساوم أو تستغل أي من ثروات الوطن التي تقوم بتأمينها .

وتابع “لم يأبه الدبيبة لرسائل لجنة “5+5” المباشرة له ولا لمخاطبات النواب، ولكن وللأسف نقولها لم تجدي سوى الأوامر من الذين لهم السمع والطاعة.

وتساءل مدير التوجيه المعنوي “أليست مرتبات عشرات الآلاف من الذين قارعوا الإرهاب وقضوا عليه هي حاجة يومية لأطفال وعوائل ليبيين ينتظرون مصدر رزقهم بفارغ الصبر ليحفظوا كرامتهم وعيشهم، أم أن تنفيذ قرارات مجلس النواب في الزيادات وما يتبعها التي يتم استغلالها لخلق شعبية واستغلال المال العام في منافع شخصية هو كل ما تجيده عقول الذين لم يدركوا ما معنى حقيقة حكومة وحدة وطنية جاءت لتأمين العبور إلى مرحلة تأتي بالاستقرار بعد تنفيذ إرادة الشعب في خياراته ”.

واختتم المحجوب منشوره قائلا “لا تستغلوا حاجة الناس بعد أن كنتم أول من سرق حقوقهم في ثرواتهم”

ونشر المحجوب صورة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وهو يحمل بيده صورة لأحد ضحايا الإرهابيين قائلا “لولا قضاء الجيش على الإرهاب لتكررت هذه الصورة آلاف المرات”.