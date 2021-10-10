“جحود ونكران”.. نشطاء يردون على بيان الرئاسي بشأن “خطة انسحاب المرتزقة”

أخبار ليبيا24

أثار بيان نشره المجلس الرئاسي حول “خطة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب” على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مئات التفاعلات بعد تجاهله لذكر جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وتجاهل ذكر اسمها وكذلك غض الطرف عن “القوات الأجنبية” وفق ما جاء في خطة الانسحاب التي وقعها قادة اللجنة العسكرية الجمعة في جنيف.

ورصدت وكالة أخبار ليبيا24 ردود المعلقين على البيان، الذي جاء تحت عنوان: “بيان المجلس الرئاسي بشأن خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد”، التي منها من رأى أن البيان ” وصمة عار” ومن اعتبره “نكران”.

وقال أحد المعلقين: “ملاحظة أخرى.. نسيتم وإخراج كافة القوات الأجنبية من ليبيا. قصدي مش المرتزقة بس. وخيركم مذكرتوش الـ5+5 في بيانكم وإلا بتنسبوا عملهم الجبار لكم”.

بينما تساءل معلق آخر: “أليس من العار عليك أيها المنفي أن تصدر بيانا تقول فيه إن خطة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا نتيجة جهود أعضاء المجلس الرئاسي؟”.

وتابع المعلق: “أليس من المنصف أن تشكر أعضاء لجنة 5+5 على جهودهم في وضع الخطة؟”.

واسترسل: “طبعا لا توجد عبارة (خروج القوات الأجنبية)، ولكن لا بأس نحن نعتبرهم كلهم مرتزقة، بما فيهم أنت. والله لن يذكرك التاريخ بخير ولن نكف نحن كشعب عن الدعاء عليك”.

وأضاف آخر: “كل الشعوب التي تعرضت (للاحتلال) بعد أن تحررت أصبحت (تلعن) (العملاء) الذين جلبوا ودعموا الاستعمار، كذلك أنتم سيكتب التاريخ أسمائكم في القوائم (السوداء)، وتكونوا وصمة (عار) مدى الحياة هذا في الدنيا فقط”.

بينما قال معلق آخر: “ولازالوا يجرونها لمربع الانقسام والعنف. المجلس الرئاسي يصدر ما أسماه بيان للترحيب باتفاق 5+5 على آلية سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، متجاهلًا بقية الجملة كما ورد في الاتفاق: والقوات الأجنبية!!”.