توقعات الوضع الجوي السائد

أخبارليبيا24

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن كميات من الأمطار هطلت يوم الأمس على أغلب مناطق الشمال الغربي كانت ما بين الخفيفة إلى المتوسطة في المجمل وجيدة على بعض مناطق جبل نفوسة حيث تجاوزت 40 ملم.

وأضاف المركز أنه مازالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار من حين لآخر هذا اليوم تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية خاصةً على المنطقة الممتدة من طرابلس حتى مصراتة – مناطق جبل نفوسه – ترهونة – بني وليد والمناطق المجاورة لها.

وأشار المركز إلى أن مناطق الشمال الشرقي تتكاثر السحب بدايةً من مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

وبين المركز أن درجات الحرارة تميل للانخفاض على مرتفعات الجبل الغربي وتكون معتدلة على بقية مناطق الشمال الغربي، كذلك على أغلب مناطق الوسط والجنوب، بينما تكون مرتفعة نسبياً هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال الشرقي بسبب تأثير الرياح الجنوبية حيث تتراوح ما بين ( 30 – 35 ) مْ ، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا بدايةً من مساء يوم الغد.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق شمال ليبيا بداية من يوم الخميس بامتداد منخفض جوى مصحوب برياح نشطة باردة وأمطار متفرقة خاصة المناطق الساحلية.