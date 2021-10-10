تعرف على سبب طلاق إندونيسي من “آلة طبخ الأرز”

أخبار ليبيا 24

قام الرجل الأندونيسي الذي تزوج من “آلة طبخ الأرز” الخاصة به، الأسبوع الماضي، بتطليقها بعد 4 أيام فقط.

وعلق الزوج خوارول أنام، على زواجه في يوم زفافه بأن “الآلة مطيعة، ومحبة، وجيدة فى الطهي”، وقام بالتوقيع على شهادة زواج قانونية.

هذا وظهر العريس في مراسم الزواج بقميص أبيض مع تطريز رقيق إلى جانب حشوة الباتيك المستخدمة فقط في حفلات الزفاف التقليدية، وهو يجلس إلى جانب آلة الأرز ويغطيها بشال أبيض شفاف مثل الطرحة التي ترتديها العرائس في حفلات الزفاف.

وبعد أربعة أيام فقط، نشر خوارول، تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، ليعلن أنه طلق زوجته – في إشارة إلى آلة الطهي.

وأوضح خوارول، أن سبب الانفصال يعود لكون الآلة “بارعة” في طهي الأرز، لكنها لا تستطيع طهي أي شيء سوى الأرز، وهذا ما جعله يعيد التفكير في حبه ويقرر الطلاق .