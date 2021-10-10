بعد توقف الرحلات الداخلية بمطار بنينا.. مطاري الأبرق ومصراتة يلوحان بالتصعيد

أخبار ليبيا 24

أفاد مصدر مسؤول بمطار بنينا الدولي لـ وكالة أخبار ليبيا 24 بتوقف الرحلات الداخلية، من وإلى المطار بدءاً من يوم أمس السبت وحتى إشعار آخر.

وذكر المصدر أن التوقف جاء على خلفية تأخر مرتبات العاملين بالشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضي العاملة على أرض المطار، موضحا أن العاملين بالشركة قد دخلوا في اعتصام مفتوح رفقة شركة الخطوط الجوية الليبية والشركة الليبية للتموين.

وأوضح المصدر أن العاملين بالمطار لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أكثر من 45 شهرا، على الرغم من الوعود التي كانت قد منحها لهم من وكيل وزارة المواصلات بالمنطقة الشرقية، في حكومة الوحدة الوطنية، دون أي جدوى، حسب تعبيره.

وبين المصدر أن الرحلات الدولية من وإلى مطار بنينا الدولي، مستمرة بشكل اعتيادي، منوها في الوقت ذاته أن المعتصمين قد لوحوا بإمكانية إيقافها الأسبوع المقبل، كخطوة تصعيدية مالم يتم تنفيذ مطالبهم.

وأضاف المصدر أن موظفي مطار الأبرق الدولي الواقع بالقرب من مدينة البيضاء شرقي البلاد، قد أعلنوا إيقاف الرحلات الداخلية لكل من شركتي الخطوط الجوية الليبية، والخطوط الجوية الأفريقية المملوكتين للدولة الليبية، صباح الأحد ، منوها أن نقابة موظفي مطار مصراتة غربي البلاد، كانت قد أعلنت عن إمكانية إيقاف الرحلات الداخلية خلال الساعات القليلة المقبلة، أيضا تضامنا مع مطاري بنينا والأبرق.

وحول ما سيترتب من عبئ على المواطن من إيقاف للرحلات، أشار المصدر أن إدارة مطار بنينا الدولي كانت قد أصدرت بيانا رسميا الأسبوع الماضي، عن إمكانية إيقاف الرحلات، منوها أن الإدارة أمهلت وزارة المواصلات بحكومة عبدالحميد الدبيبة، أسبوعا للبث في إجراء صرف المستحقات المالية للموظفين، موضحا أنهم لم يتلقوا أي رد من جانب الحكومة.