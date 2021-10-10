بحضور جماهيري لافت.. المنتخب الوطني يُنهي تدريباته قبيل مواجهة الفراعنة

أخبار ليبيا 24

أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم كافة استعداداته لمواجهة المنتخب المصري، المقررة غدا الإثنين على أرضية ملعب شهداء بنينا ببنغازي، ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة السادسة لكأس العالم 2022.

وأجرى فرسان المتوسط آخر حصة تدريبة مساء اليوم الأحد للوقوف على التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة أمام الفراعنة.

واحتضنت أرضيه ملعب شهداء بنينا أمس السبت حصة تدريبة شهدت حضور جماهيري كبير لمساندة المنتخب الليبي مطالبا اللاعبين بتحقيق الفوز.

وتمت التدريبات بحضور رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني، الذي أكد في تصريحات خاصة لـ أخبار ليبيا 24 أن اتحاد الكرة بذل كل الجهود لتوفير الامكانيات من أجل تحقيق الفوز والعودة لصدارة المجموعة السادسة.

وألحق المنتخب المصري الخسارة الأولى بليبيا في التصفيات الجمعة الماضية بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للمونديال مما أفقد ليبيا صدارة المجموعة.

ويسعى منتخب ليبيا لتحقيق الانتصار والعودة للصدارة التي إذا ما تحققت فإن التأهل كمتصدر للمجموعة سيكون الأقرب للمنتخب الليبي.