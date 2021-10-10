انفوغرافيك | تعرف على “قانون استقرار ليبيا” الذي أقره مجلس النواب الأمريكي

أخبار ليبيا 24 – أنفوغرافيك

1- يعافب كل من:

– الذين يدعمون الجنود المرتزقة والميليشيات.

– منتهكي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمام المتحدة.

_مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

2- تحسين الإدارة المالية للقطاع العام وتحديدا لكل من:

– مصرف ليبيا المركزي.

– المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

3- التاكيد علي دور الولايات المتحدة فيه القيام بدور أكثر فاعلية في:

– حل النزاع في ليبيا.

– دعم المساعدات الإنسانية،

– دعم الحكم الديمقراطي والمجتمع المدني.

– دعم الانتخابات المستقبلية في ليبيا.