انفوغرافيك | تعرف على “قانون استقرار ليبيا”  الذي أقره مجلس النواب الأمريكي

10 أكتوبر، 2021 1:14 ص
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أخبار ليبيا 24 – أنفوغرافيك

1-  يعافب كل من:

–  الذين يدعمون الجنود المرتزقة والميليشيات.

– منتهكي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمام المتحدة.

_مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

2- تحسين الإدارة المالية للقطاع العام وتحديدا لكل من:

– مصرف ليبيا المركزي.

– المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

3- التاكيد علي دور الولايات المتحدة فيه القيام بدور أكثر فاعلية في:

– حل النزاع في ليبيا.

– دعم المساعدات الإنسانية،

– دعم الحكم الديمقراطي والمجتمع المدني.

– دعم الانتخابات المستقبلية في ليبيا.

10 أكتوبر، 2021 1:14 ص
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