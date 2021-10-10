انفوغرافيك | تعرف على “قانون استقرار ليبيا” الذي أقره مجلس النواب الأمريكي
أخبار ليبيا 24 – أنفوغرافيك
1- يعافب كل من:
– الذين يدعمون الجنود المرتزقة والميليشيات.
– منتهكي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمام المتحدة.
_مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
2- تحسين الإدارة المالية للقطاع العام وتحديدا لكل من:
– مصرف ليبيا المركزي.
– المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
3- التاكيد علي دور الولايات المتحدة فيه القيام بدور أكثر فاعلية في:
– حل النزاع في ليبيا.
– دعم المساعدات الإنسانية،
– دعم الحكم الديمقراطي والمجتمع المدني.
– دعم الانتخابات المستقبلية في ليبيا.