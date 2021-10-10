امغيب: إنه الإحراج يا “الدبيبة والمشري” وعليكم الاستقالة والاعتزال

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قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إنه بعد الإحراج الذي تعرض له رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى خالد المشري يجب عليهم الاستقالة واعتزال العمل السياسي.

وأضاف امغيب في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن السفير الأمريكي أمر الدبيبة بصرف مرتبات الجيش الليبي والأخير ينفذ فوراً ودون أي اعتراض، فماذا نستنتج؟”.

وتابع عضو مجلس النواب :”نستنتج، أولاً اعتراف أمريكي بالقيادة العامة للجيش الليبي قادةً وجنود، ثانياً رسالة للدبيبة والمشري بالتوقف عن العبث وتنبيههم لا تكرروا مثل هذا الفعل”.

ويقول امغيب :”ثالثاً، أمريكا لن تسمح لأي شخص أو لأي سبب قد يعرقل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

وختم النائب منشوره :”شخصياً لو كنت مكان الدبيبة لتقدمت باستقالتي للشعب الليبي على الهواء مباشرةً، ولو كنت مكان خالد المشري لاعتزلت العمل السياسي ورجعت لحرفتي السابقة، إنه الإحراج”.

وكان عدد م النواب حذروا من مغبة استمرار إيقاف مرتبات جنود الجيش، في خطوة قد تؤدي إلى زعزعة الأمن في ربوع البلد الأفريقي الغني بالنفط.

وأكد 19 نائبًا في بيان مشترك، أنهم فوجئوا بإيقاف مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية، “التي حملت على عاتقها حماية وحراسة الحقول النفطية، والتي ما زالت إلى هذه الساعة تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم، وتؤمن الحدود الغربية والجنوبية للبلاد التي كانت منتهكة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وتجار البشر”.