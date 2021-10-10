القطراني يشن هجوما على قرارات الدبيبة

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هاجم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حسين اعطية القطراني، رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، قائلاً: “إن رئاسة الحكومة لم توحد المؤسسات ولم تقم بتوزيع عادل للثروات، ولم ترتق إلى مستوى المسؤولية الوطنية”.

وأضاف القطراني في بيان باسم مسؤولي برقة بحكومة الوحدة، أن رئاسة الأخيرة وقعت في الديكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية، وأضعفت العمل المؤسسي، إلى جانب إصدارها لقرارات فردية وفشلها في إدارة الاختلاف.

وذكر البيان الذي صدر عقب اجتماع مسؤولي برقة بالحكومة، الممثلين في النائب الأول لرئيس الوزراء حسين القطراني، والوزراء والوكلاء وعمداء البلديات”، الأحد، أن “رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم ترتقِ إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، ووقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي”.

وأشار القطراني إلى ما سماه “الفشل في إدارة الاختلاف السياسي، ووصل الأمر إلى قيام رئاسة الحكومة بإصدار قرارات باسم مجلس الوزراء وبشكل فردي ودون العرض باجتماع مجلس الوزراء، وإصدار قرارات صدرت بالتعدي على اختصاص بعض الوزراء التي حددها القانون”، لافتًا إلى أن “رئاسة الحكومة لم تلتزم بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء كما نص الاتفاق السياسي على ذلك، وبما يسهم في تعزيز فكرة المركزية الإدارية المقيتة”.

واستهجن القطراني ما وصفه بـ”تعنت رئيس الحكومة واحتفاظه بوزارة الدفاع وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتسمية وزيرًا للدفاع”، مدينًا ما اعتبرها “التصريحات الإعلامية غير المسؤولة لرئيس الحكومة، التي لا تخدم المصلحة العليا للوطن، بل تزيد الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن”.

وأكد القطراني على ضرورة إعادة المؤسسات والوحدات الإدارية المركزية التي كانت قائمة ببرقة فورًا، داعيًا إلى تفعيل كافة بنود الاتفاق السياسي بما يضمن حقوق كافة الأقاليم بالدولة، بما فيها إقليم برقة، وإعادة فتح المقاصة الإلكترونية.