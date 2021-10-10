الطبلقي: إمكانية وجود حكومة موازية في بنغازي أمر وراد جداً خلال الأيام القادمة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، اليوم السبت، أن إمكانية وجود حكومة موازية بمدينة بنغازي شرقي البلاد أصبح أمر وارد جدا خلال الأيام القادمة.

وأكدت الطبلقي في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 إن “السبب في إمكانية خلق حكومة موازية يكمن في عدم تحسين حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، من أدائها في العديد من الملفات وعلى رأسها قطع المرتبات عن منتسبي الجيش الوطني الليبي منذ عدة أشهر”، مشيرة إلى أن “البرلمان لم يتلقى أي طلب رسمي من النائب الأول لرئيس الحكومة والممثل عن إقليم برقة حسين القطراني”.

واعتبرت النائبة في البرلمان الليبي، أن “رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد عزز من المركزية من خلال سحب كافة الهيئات والوزارات إلى العاصمة طرابلس، دون أن يجري زيارة واحدة لبنغازي أو المنطقة الشرقية بهدف الوقوف على الأوضاع الخدمية والمعيشية فيها” .

وأضافت الطبلقي أن “المنطقتين الشرقية والجنوبية على استعداد كامل لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقرر عقده في الــ 24 من ديسمبر المقبل”، مؤكدة أن “المفوضية العليا للانتخابات تقوم بتدريب المراقبين والمشرفين على العملية الانتخابية في بنغازي ، في حين أن الوضع بالمنطقة الغربية غير واضح بهذا الخصوص نظرا لمطالبة الأطراف السياسية هناك بالانتخابات البرلمانية وتأجيل الانتخابات الرئاسية” بحسب قولها .

وأشارت الطبلقي أن “المجلس الأعلى للدولة سعى منذ اليوم الأول لجلسات الحوار السياسي الليبي في المغرب، إلى عرقلة العملية السياسية والتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية”، مشيرة إلى أن “أعضاءه كانوا يصرون على التدخل في الجانب التشريعي على الرغم من أنه جسم استشاري وغير ملزم بذلك بحسب بنود اتفاق الصخيرات الموقعة عام 2015” .

وأردفت الطبلقي أن “الأعلى للدولة يحاول تعطيل العملية الانتخابية المقبلة في البلاد’ ويلقي باللوم على مجلس النواب الليبي”، مشددة على أن “الأخير كان قد أصدر القانون المنظم للعملية الانتخابية حرصا منه على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر”