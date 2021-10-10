السيارة الصينية الأفخم هونشي H9

أخبارليبيا24

أفخم سيارة صينية في العالم 2022 هونشي H9 والتي أحدثت ضجة كبيرة بتعدد مواصفاتها وبالنظرة الأولى على السيارة فهي تتفوق في المساحة على السيارات في فئتها أمثال مرسيدس E-class وأودي A.

وتأتي هونشي H9 مع قاعدة عجلات تبلغ من الطول أكثر من 3 متر، وهو ما يعني مساحة مريحة لجميع الركاب.

وتقول الشركة إن تصميم H9 الجديد هو جزء من أحدث لغة تصميم في هونغ تشي، لكن النتيجة الإجمالية تبدو أشبه بمزيج وتطابق من الموديلات الأخرى، فهناك لمسات من كاديلاك XTS في الخلف والمقدمة تبدو مستوحاة من رولزرويس.

أما في الداخل فهناك العديد من اللمسات الخشبية والكروم، كما تحتوي على شاشتين كبيرتين، واحدة لمجموعة العدادات والأخرى لنظام المعلومات والترفيه، بالإضافة إلى الإضاءة المحيطة، والمفاتيح الكهربائية الحساسة للمس.

وميكانيكيًا تأتي الـ SUV مع محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بقوة 252 حصانًا وعزم دوران 380 نيوتن متر أو محرك V6 سوبر تشارجر سعة 3 لتر بقوة 272 حصانًا و400 عزم دوران نيوتن متر وكلاهما متصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

ولم تعلن الشركة عن الأسعار بعد، ولكن بما أن الشقيق الأصغر للسيارة H7 يتراوح سعرها بين 35-45 ألف دولار ، فنعتقد أن H9 سيبدأ سعرها بين 45-50 ألف دولار.

التصميم والشكل الخارجي للسيارة يجعلها تبدو بمظهر جميل وعصري مقارنة بالأنواع الأخرى المتوفرة في السوق تتضمن المواصفات الداخلية للسيارة ناقل حركة مزدوج والذي يبلغ 7 سرعات اوتوماتيك.

مع تزويد السيارة بأنظمة الدفع الخلفي وتواجد خاصية التسخين والتبريد بداخلها تحتوي السيارة ضمن مشتملاتها الإضافية على إحدى الشاشات التي تبلغ 12.3 بوصة والتي توجد في الكونسول الوسطى وهذا بجانب إحدى الشاشات الترفيهية والتي يبلغ مقاسها التقريبي 10 بوصة.

تضم أكبر عدد من المكبرات الصوتية والتي تصل إلى 12 مكبر صوتي مع عدة كاميرات موزعة داخل السيارة تعمل بزاوية 360 درجة مع وجود عدة إضاءات تعمل في كل من الأجزاء الداخلية والأجزاء الخارجية للسيارة