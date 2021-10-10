إنفوغرافيك | بالأرقام .. تراجع معدل التضخم العام في ليبيا

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

نشر مصرف ليبيا المركزي إحصائية حديثة لمعدل التضخم العام للربع الثاني من العام الجاري .

تراجع التضخم إلى 1.3% مقابل 2.4% خلال الربع الأول من العام نفسه .

سلع الغذاء والمشروبات بلغ 1.7% مقابل 2.8% .

السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.7% مقابل 0.9% .

مجموعة الاتصالات وصلت إلى 6% مقابل 6.5% .

خدمات الصحة 3% مقابل 4.7% .

سلع الأثاث والأجهزة المنزلية 2.2% مقابل 2.9% .

السلع والخدمات الأخرى وصل 2.2% مقابل 3.5%.

خدمات النقل 2.1% مقابل 4.2% .