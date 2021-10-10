إنفوغرافيك | أبرز النقاط في جلستي مجلس النواب الأسبوع الماضي
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
قانون انتخاب مجلس النواب لا يحظر مشاركة الأحزاب السياسية
الأحزاب السياسية تشارك بالنظام الفردي وليس القوائم
إجراء الانتخابات البرلمانية عقب اعتماد انتخاب الرئيس بـ 30 يوماً
السلطة التشريعية القادمة ملزمة بإعادة النظر في تقسيم الدوائر والمقاعد الانتخابية
مقترح دعم الأسرة الليبية بمبلغ 50 ألف دينار
تعديل القانون الخاص بأصحاب المحافظ الاستثمارية
مقترح توزيع إيرادات رسوم النقد الأجنبي
تعديل قانون ضم انتخاب المجالس البلدية لمفوضية الانتخابات
رفض التعديلات المقترحة من مفوضية الانتخابات
مخاطبة الحكومة بالتعجيل بتوحيد مرتبات العاملين بالدولة