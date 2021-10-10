أمغيب يتهم الدبيبة بـ “العبث” والسعي لتأجيل الانتخابات

طالب، عضو مجلس النواب، سعيد أمغيب، بوقف عبث رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالسعي إلى تغيير المسار السياسي وتأجيل الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.

أمغيب كتب على فيسبوك، “لنظل شعبا واحدا وقلبا واحدا، ويجب أن يتوقف عبث رئيس حكومة تصريف الأعمال، وكل من يعمل لتعديل المسار السياسي والاستعانة بأطراف خارجية لتأجيل الانتخابات في موعدها أو يعمل على كسب دعم دولي يؤيد إجراء انتخابات برلمانية فقط من أجل أن يستمر في السلطة”.

وأضاف، “وإلا لا تلوموا من يطالب بحقوقه بأي طريقة كانت”.