أصغر مليارديرات العالم.. كيف جمع أغنى شباب الأرض ثروتهم؟

أخبار ليبيا 24

تقدر ثروات أصغر 10 أثرياء عصاميين في العالم، بما يزيد عن 136.4 مليار دولار، عبر الاستثمار في قطاع التقنية، حيث لم تعد صناعة الثروة تتطلب سنوات طويلة من العمر كما كان سابقا، فقد ضمت قائمة فوربس لأثرياء العالم الحديثة 10 شباب عصاميين لا تزيد أعمارهم عن 36 عاما.

وتكشف فوربس في تقرير لها عن أن قطاع التقنية يهيمن بوصفه مصدرًا بارزا لثروة هؤلاء ،فقد صنع قطاع التكنولوجيا، وثورة مواقع التواصل الاجتماعي عددا من المليارديرات الشباب حول العالم.

إيفان شبيجل

يبلغ من العمر 30 عاما، أمريكي الجنسية، وتبلغ ثروته 4.5 مليار دولار، جمعها عبر الاستثمار في قطاع التقنية.

وتعاون شبيجل مع زميله بوبي ميرفي في جامعة ستانفورد، في تأسيس شركة Snap في عام 2011، وشغل شبيجل منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

ويملك كل منهما نحو 18% من الشركة، لكنهما يتمتعان بحقوق تصويت لأسهمهما تمنحهما السيطرة على مجلس الإدارة.

و حصل شبيجل على شهادة البكالوريوس في تصميم المنتجات من جامعة ستانفورد عام 2018، بعد 6 أعوام من تخليه عن الدراسة ليؤسس شركة Snapchat.

جون كوليسون

يبلغ من العمر 30 عاما، من أيرلندا، وتقدر ثروته بـ 3.2 مليار دولار، جمعها عبر الاستثمار في قطاع التقنية، بعدما أسس شركة Stripe التي يتولى منصب رئيس مجلس إداراتها.

وStripe عبارة عن شركة تتيح للشركات والأفراد قبول المدفوعات عبر الإنترنت.

وضع جون مع شقيقه باتريك فكرة شركة Stripe عندما كانا يدرسان في بكامبريدج في معهد ماساتشوستس للتقنية، ثم تأسست الشركة في عام 2010، وأتمت معالجة أول عملية مدفوعات أثناء وجودهما في إجازة بأمريكا الجنوبية.

وتضاعفت قيمة حصة جون 3 مرات تقريبا في العامين الماضيين، بفضل 3 جولات تمويل بلغت مئات ملايين الدولارات.

بوبي ميرفي

يبلغ من العمر 32 عاما، أمريكي الجنسية، وهو صديق إيفان شبيجل منذ الدراسة في جامعة ستانفورد، ويشغل منصب مدير التقنية في شركة Snapchat والتي أسساها معا في عام 2011.

ويمتلك كل منهما نحو 18% من الشركة، ولديهما ما يكفي من الأسهم للسيطرة على مجلس الإدارة.

وأنشأ ميرفي وشبيجل في فبراير 2017، مؤسسة للتعليم والفنون، كما يخططان للتبرع بما يصل إلى 13 مليون سهم من الفئة “أ” للمنظمات غير الربحية بحلول عام 2027.

ونشأ ميرفي في بيركلي بولاية كاليفورنيا، وهو نجل لموظفين حكوميين في ولاية كاليفورنيا، أحدهما مهاجر من الفلبين.

باتريك كوليسون

يبلغ من العمر 32 عاما، أيرلندي الجنسية، وتقدر ثروته بـ3.2 مليار دولار، جمعها من الاستثمار في قطاع التقنية، حيث شارك باتريك كوليسون في تأسيس شركة Stripe ويشغل منصب رئيسها التنفيذي، وهي شركة مدفوعات رقمية تأسست عام 2010.

ووضع باتريك وشقيقه جون فكرة الشركة أثناء دراستهما في الكلية بكامبريدج في معهد ماساتشوستس للتقنية. ومن أبرز المستثمرين في الشركة: إيلون ماسك وبيتر ثيل.

جيهان وو

شاب صيني، يبلغ من العمر 34 عاما، وتقدر ثروته بـ1.8 مليار دولار، جمعها من خلال مشاركته في تأسيس شركة Bitmain Technologies التي يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها حاليا.

وBitmain Technologies هي شركة متخصصة في صناعة رقاقات التعدين للعملات المشفرة، وتصنف أكبر شركة في هذا المجال داخل الصين، وهي متخصصة ببيع أجهزة التعدين التي تستخدم شرائح ASIC.

كما شارك “وو” في تأسيس شركة ناشئة للخدمات المالية المشفرة تسمى Matrixport في فبراير 2019.

ويملك “وو” حصة تقدر بنحو 20% من شركة Bitmain وهي أقل من حصة الشريك المؤسس مايكري زان البالغة 36%.

أبورفا ميهتا

كندي الجنسية، يبلغ من العمر 34 عاما، ويمتلك 1.2 مليار دولار، من خلال استثماره في قطاع التقنية عبر تأسيس شركة Instacart والتي يشغل منصب الرئيس التنفيذي بها حاليا.

وInstacart شركة توصيل بقالة مقرها سان فرانسيسكو قدر المستثمرين قيمتها بنحو 13.7 مليار دولار.

وولد أبورفا في الهند، وعاش في ليبيا قبل أن ينتقل إلى كندا، حيث درس الهندسة في جامعة واترلو، ثم عمل مهندسا في شركات Blackberry وQualcomm وأمازون قبل أن يترك وظيفته متجها إلى ريادة الأعمال في عام 2010.

وابتكر ميهت نحو 20 منتجا، لم ينجح أي منها، قبل تأسيس الشركة في عام 2012، وتتيح الخدمة للعملاء طلب البقالة عبر الإنترنت من المتاجر الفعلية، ثم تعبئتها وتسليمها عبر متسوق تابع لشركة Instacart.

ديمتري بوخمان

شاب يلغ من العمر 35 عاما، وهو روسي الجنسية، وتقدر ثروته بـ3.1 مليار دولار، جمعها من خلال الاستثمار في قطاع الإعلام والترفيه، حيث يملك ديمتري بوخمان وشقيقه إيجور شركة Playrix الناشئة للألعاب عبر الإنترنت، والتي تأسست عام 2004، واشتهرت بألعاب تطبيقات الهاتف المجانية.

وتحقق الشركة الآن إيرادات سنوية تزيد عن 1.2 مليار دولار، كما استحوذ الأخوان بوخمان في عام 2018 على حصة في شركة Nexters Global لتطوير ألعاب الفيديو والشبكات الاجتماعية.

كريس وانستراث

يبلغ من العمر 35 عاما، أمريكي الجنسية، ويصل حجم ثروته إلى 2 مليار دولار، جمعها من خلال مشاركته في تطوير منصة GitHub لتطوير البرامج في عام 2008.

نمت المنصة بمرور الوقت لتصبح واحدة من أكبر مستودعات الرموز في العالم، وأعلنت مايكروسوفت أنها ستشتري الشركة مقابل 7.5 مليار دولار، عبر صفقة لشراء جميع الأسهم في يونيو 2018.

مارك زوكربيرج

أصبح مارك زوكربيرج، الأمريكي الجنسية، والبالغ من العمر 36 عاما، غنيا عن التعريف بعدما دخل تصنيف الخمسة الكبار في قائمة أثرياء العالم، بثروة تقدر بما يزيد عن 96.7 مليار دولار، جمعها من خلال استثماراته عبر أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم “فيسبوك”.

وشارك زوكربيرج بتأسيس المنصة في جامعة هارفارد عام 2004 عندما كان يبلغ من العمر 19 عاما، بهد استخدامها من قبل الطلبة لمطابقة الأسماء مع صور زملاء الدراسة.

وطرحت فيسبوك للتداول العام في مايو/آيار 2012، ولا يزال زوكربيرج يملك نحو 15% من الأسهم.

داستن موسكوفيتز

هو أمريكي الجنسية، ويبلغ من العمر 36 عاما، وتقدر ثروته الفعلية بنحو 16 مليار دولار، وفقا لإحصائيات شهر أغسطس الماضي، وجمعها عبر الاستثمار في قطاع التقنية، عندما ساعد زميلة مارك زوكربيرج، في تأسيس موقع “فيسبوك” عام 2004، عندما كان طلاب في جامعة هارفارد.

داستن موسكوفيتز

وترك موسكوفيتز شركة فيسبوك وأسس شركة خاصة بها باسم Asana وتأتي أغلب ثروته الصافية من حصته المقدرة بنحو 2% في شركة فيسبوك.

وعقد موسكوفيتز اتفاقية مع زوكربيرج تسمح للأخير بالتصويت نيابة عنه في شركة فيسبوك، كذلك أنشأ موسكوفيتز وزوجته مؤسسة Good Ventures الخيرية، التي قدمت ملايين الدولارات للقضاء على الملاريا ودعم المساواة بين الزوجين.