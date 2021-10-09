“20” ألف طن متري من النافتا الخفيفة في طريقها إلى إيطاليا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مسؤول بمصفاة طبرق رسوا الناقلة النفطية ( BAUCI ) على رصيف شركة البريقة لتسويق النفط في طبرق لشحن “20” ألف طن متري من النافتا الخفيفة أحد منتجات مصفاة طبرق في طريقها إلى ميناء لافارا في إيطاليا.

وأوضح المصدر – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 اليوم السبت – أن الإنتاج اليومي من النافتا الخفيفة بمصفاة طبرق يصل إلى 390 ألف طن متري.

ولفت إلى أن مادة “النافتا” الخفيفة يتم تصديرها إلى رأس لانوف لتدخل في صناعة الإيثيلين وتصدر للخارج لتدخل في صناعة البنزين.

وذكر أن المصفاة حالياً تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الفعلية 20 ألف برميل يوميا والآن إنتاجها يصل إلى 75% بسبب أعطال في مراوح التبريد وهي تحت الصيانة.

وأكد المصدر المسؤول أن المصفاة تنتج الكيروسين والنافتا الخفيفة والمازوت والغاز وتدار بعناصر وطنية ذات خبرة.

يشار أن مصفاة طبرق هي أحد المصفاتين التابعتين لشركة الخليج العربي للنفط المصفاة الأولى في طبرق والثانية في حقل السرير وتنتج 10 آلاف برميل يومياً.