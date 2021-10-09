وزير الرياضة يُعلق على خسارة المنتخب الوطني أمام مصر

أخبار ليبيا 24

علق وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع سين الجويفي، على الخسارة التي لحقت بالمنتخب الوطني في المباراة التي جمعته بنظيره المصري، ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال الجويفي في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك، “خسرنا مباراة، ولكننا لم نخسر الترشح، فقدنا ثلاث نقاط ثمينة، ولكننا كسبنا الإرادة والعزيمة إلى آخر دقيقة، والمنافسة لازالت مستمرة”.

وتقدم وزير الرياضة بالشكر لكافة الرياضيين على الأداء الذي وصفه بالرائع متمنيا التوفيق فرسان المتوسط في قادم المواعيد.

وفقد المنتخب الوطني مباراته أمام نظيره المصري بنتيجة هدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما الجمعة على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.