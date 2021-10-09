هل تعرف نسبة مصابي كورونا من سكان بنغازي ؟

أخبار ليبيا 24

أجرت وزارة الصحة في مدينة بنغازي دراسة بحثية حول مدى تفشي فيروس “كورونا” المستجد بالمدينة وكانت النتائج التي أجريت عينة بلغة 2.096 شخص من سكان المدينة سواء المواطنين أو الأجانب.

وأسفرت الدراسة على نتائج جيدة إذا تبين إصابة نحو 7.6% من الإجمالي من أخذ منهم العينات وهو مايؤكد عدم تفشي الفيروس في المدينة حسب الدراسات .

ومن خلال الدراسة أظهرت تفشي الفيروس في الأماكن الصحية وبعض الأماكن التجارية التي تم أخذ العينة فيها.

يشار إلى أن ديوان الصحة بالمنطقة الشرقية باشر الاتصال بالأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس في الدراسة وعددهم 160 شخصًا، حيث تم توجيههم بشأن اتباع الإجراءات الاحترازية، وسط تأكيد الديوان أن المسح نُفّذ بطريقة علمية ودقيقة.