نورلاند : أداء “5+5” يجب أن يكون نموذجا للقادة السياسيين

أخبار ليبيا 24

أشاد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بأدلة اللجنة العسكرية المشتركة، 5+ 5، مؤكدًا أن هذا أداء اللجنة يجب أن يكون نموذجا للسياسيين في البلاد .

وقال نورلاند في تصريحات صحفية له اليوم السبت إن التقدم الذي أحرزه القادة العسكريين في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 يمكن أن يكون نموذجًا للقادة السياسيين في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات في ليبيا.

ودعا السفير الأطراف الليبية إلى التوافق سريعا حول قوانين الانتخابات للانتهاء من هذا الاستحقاق في موعده المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا قالت إن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” اتفقت أمس الجمعة على خطة عمل شاملة لعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأوضحت البعثة في بيان لها عبر فيسبوك، أن هذه الخطة تمثل حجر الزاوية لعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وقالت البعثة، “تماشيًا مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571 لسنة 2021 حول ليبيا وخلاصات مؤتمر برلين، تعد خطة العمل وثيقة صاغتها وتقود زمامها لجنة وطنية، باعتباره عاملاً جوهرياً في دعم الليبيين في استعادة سيادة بلادهم وسلامة أرضهم وصون السلم والاستقرار والأمن فيها”.