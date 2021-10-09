ما هو الوسم الذي قدمه الدبيبة لوزير الداخلية في يوم الشرطة الليبية ؟

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في كلمة له على دور جهاز الشرطة في تنمية واستقرار البلاد في هذه المرحلة الحالية التي وصفها بالمفصلية، وضرورة الاهتمام بملف الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

كلمة الدبيبة جاءت خلال حضوره احتفال وزارة الداخلية بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس اليوم السبت بالعيد الخامس والسبعين ليوم الشرطة الليبية وبمشاركة عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، وعدد من الوزراء والوكلاء، وكذلك عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ليبيا.

‎‎‎وتم على هامش الاحتفالية توسيم وزير الداخلية من قبل رئيس الوزراء برتبة لواء التي أصدرها مجلس الوزراء باعتباره أول شرطي يتقلد هذه الرتبة.