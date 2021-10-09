ماهي مطالب نقابة التعليم العالي؟ وما هو التهديد الذي وجهته لحكومة الدبيبة؟

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس النقابة العامة لموظفي التعليم العالي في ليبيا عصام عويدات ان النقابة اجتمعت خلال الفترة الماضية مع رئيس الحكومة ووزير الدولة لشؤون الوزارات ووزير التعليم العالي بشأن النظر في وضع موظفيها.

واوضح عويدات ان النقابة طالبت خلال الاجتماع باعتماد قانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن التعليم العالي والجامعات وتعديل رواتب الموظفين والنظام الإداري والترقيات.

ونوه عويدات انه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب النقابة ستكون هناك وقفات احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء يتبعها الدخول في إضراب كامل عن العمل في حال لم تستجب الحكومة مشيرا الى ان شريحة موظفي التعليم العالي هي شريحة متضررة وتريد حقوقها .

يذكر ان نقابة العاملين لموظفي التعليم العالي كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عزمها الدخول في اعتصام واضراب عن العمل بسبب ضعف رواتب الموظفين .