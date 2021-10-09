ماذا قال رئيس مجلس النواب عقب وصوله لدولة الجزائر ؟

أخبار ليبيا 24

وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم السبت إلى العاصمة الجزائرية في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

وقال رئيس مجلس النواب وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية عقب وصوله مطار هواري بومدين الدولي، إن ليبيا تعول على الرئيس والشعب الجزائريين للخروج من أزمتها التي اقتربت من نهايتها مؤكدا أن ليبيا تحتاج للجزائر في كل الظروف.

واكد رئيس مجلس النواب على استمرار التواصل مع دولة الجزائر مثمناً العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، ومذكرا باحتفال البلدين منذ أيام بذكرى معركة “ايسين” ضد الاستعمار الفرنسي، التي اختلط فيها الدم الجزائري بالدم الليبي.