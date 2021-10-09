ماذا قالت البعثة عن خطة “5+5” الخاصة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

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قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” اتفقت الجمعة على خطة عمل شاملة لعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأوضحت البعثة في بيان لها عبر فيسبوك، أن هذه الخطة تمثل حجر الزاوية لعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وقالت البعثة، “تماشيًا مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571 لسنة 2021 حول ليبيا وخلاصات مؤتمر برلين، تعد خطة العمل وثيقة صاغتها وتقود زمامها لجنة وطنية، باعتباره عاملاً جوهرياً في دعم الليبيين في استعادة سيادة بلادهم وسلامة أرضهم وصون السلم والاستقرار والأمن فيها”.

يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” كشفت أنها أعدت خلال اجتماعاتها بجنيف، خطة عمل لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية بصورة تدريجية ومتزامنة ومتوازنة.

وقالت اللجنة في بيان لها، الجمعة، أنها تؤكد على ضرورة جاهزية آلية المراقبة الليبية والدولية لاتفاق وقف إطلاق النار قبل البدء بتنفيذ خطة إخراج المرتزقة.

وأكدت اللجنة أنها ستتواصل مع الأطراف المعنية محليا ودوليا لدعم تنفيذ خطة إخراج المرتزقة واحترام السيادة الليبية، لاسيما تواجد المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في ليبيا قبل البدء بتنفيذ الخطة.