كورونا تحصد أرواح خمسة أشخاص في طبرق

أخبار ليبيا24

حصد وباء كورونا، أرواح خمسة أشخاص كانوا يتلقون علاجهم داخل قسم العزل بمركز طبرق الطبي، وفق ما صرح به مسؤول طبي.

المسؤول، في قسم العزل بطبي طبرق، أكد لأخبار ليبيا 24، وفاة خمسة أشخاص يوم أمس الجمعة بسبب كورونا، لافتًا إلى إلى أن المتوفين سيدتان وثلاثة رجال.

وقال المسؤول الطبي، أن أربع حالات داخل قسم العزل لازالت على أجهزة التنفس الصناعي منهم حالة خطيرة .

وأضاف، كما لدينا ست حالات الآن على أجهزة التنفس العادية وحالتهم مستقرة ومطمئنة.

وأوضح، أن السعة السريرية في قسم العناية بالعزل تبلغ 20 سريرًا وفي القسم العادي 23 سريرًا، إضافة إلى وجود 17 جهاز تنفس صناعي داخل العناية.

وذكر المسؤول الطبي، أن هناك انخفاضا ملموسا في عدد الإصابات بكورونا حاليا.

كما أكد، أن لدى القسم كمية كافية من الأكسجين الطبي. وقال، ما نعاني منه هو نقص الأدوية الخاصة بكورونا.