قط يُهرب المخدرات إلى سجن في بنما

أخبار ليبيا 24

مرّ الحراس في سجن “نويفا إسبيرانزا” في بنما بتجربة فريدة من نوعها تمثلت في القبض على قط يقوم بتهريب المخدرات إلى السجناء.

وفي تقرير نشرته مجلة “نيوزويك” الأمريكية، ذكرت الكاتبة كارولاين أن المدعي المحلي إدواردو رودريغيز صرح بأن القط قد سُلم إلى مأوى للحيوانات.

الحكاية بدأت حينما لمح موظفو السجن قطا فروه برتقالي وأبيض يحاول دخول المبنى. وقال رئيس نظام السجون أندريس غوتيريس إنهم قد لاحظوا فور الإمساك بالقط وجود “قطعة قماش مربوطة حول رقبته”. وتبين أن القماش يحتوي على كبسولات لما وصفه بمسحوق أبيض وأوراق و”مواد نباتية” والتي تعرف عليها مسؤول آخر وتبين أنها كوكايين كراك وماريغوانا.

وفي صورة نشرها مكتب المدعي العام في بنما، يظهر كيس بلاستيكي يحمل الحبوب المخدرة.

وجذب هذا الخبر الطريف اهتمام العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك صحيفتا “ذا ستار” و”ذا تايمز أوف إنديا”، التي أطلقت على القط لقب “ناركو كات” أو “القط تاجر المخدرات”. وبمجرد الكشف عن مكيدته، تم تسليمه إلى مؤسسة للدفاع عن الحيوانات، حيث سيتم تقديمه للتبني.

ويظهر القط “المجرم” في تغريدة نشرتها الشرطة الوطنية في بنما جالسًا بلا مبالاة في صندوق نقل خاص ويقف حاملوه بجانبه. وجاء في نص التغريدة “التزاما منا برعاية حيواناتنا الأليفة، قام مجمع نويفا إسبيرانزا الإصلاحي في مقاطعة كولون بتسليم القط إلى مؤسسة أدوبت فور لوف أند أنيمال ديفندرز”.

ووفقًا لتغريدة على “تويتر” دفع الحادث مكتب المدعي العام لجرائم المخدرات في كولون إلى فتح تحقيق في استخدام الحيوانات لتهريب المخدرات إلى سجن نويفا إسبيرانزا. ويبدو أن الحيوانات البريئة تحمّل بالمواد المخدرة من قبل المتواطئين من خارج السجن، ثم يستدرجها السجناء إلى داخل السجن بالطعام.

ويقع سجن نويفا إسبيرانزا شمال مدينة بنما في مقاطعة كولون الكاريبية، ويضم أكثر من 1700 سجين، وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها أحدهم تهريب المخدرات بمساعدة الحيوانات.

فإلى جانب القطط، سبق للحراس أن اعترضوا الحمام الزاجل في محاولة مشابهة. كما ضُبطت الطائرات المسيرة بالمنطقة وبحوزتها مواد غير مشروعة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.